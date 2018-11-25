В Крыму назвали провокацией нарушение ВМС Украины госграницы РФ

Вице-премьер республики заявил, что у лидера Незалежной Петра Порошенко падает рейтинг, поэтому он ищет выход на почве обострения конфликта.

Вице-премьер Правительства Крыма Георгий Мурадов назвал ситуацию с тремя кораблями украинских ВМС, нарушивших госграницу РФ, спланированной провокацией. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

— Это абсолютно ожидаемая, спланированная и скоординированная западными покровителями киевского режима провокация, — сказал Мурадов.

По его словам, у президента Украины Петра Порошенко стремительно падает рейтинг в преддверии выборов, поэтому он ищет выход на почве обострения конфликта. По мнению Мурадова, провокации будут продолжаться и дальше.

Как сообщалось ранее, три корабля ВМС Украины пересекли границу России около семи часов утра и направились в сторону Керченского пролива. Лайф опубликовал фотографии боевых судов.