Стало известно о намерении Германии дополнительно увеличить численность армии

Это вызвано изменившимися задачами Вооружённых сил ФРГ в рамках НАТО, а также борьбой с преступлениями в киберсфере.

В Министерстве обороны Германии собираются увеличить численность личного состава Бундесвера ещё на пять тысяч человек к 2025 году. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

В настоящее время на службе в германских вооружённых силах состоят 183 тысячи человек. Ранее сообщалось, что Берлин собирается увеличить численность до 198 тысяч, то есть на 15 тысяч военнослужащих. Теперь же речь идёт о 203 тысячах человек.

Отмечается, что 26 ноября состоится заседание командования бундесвера, на котором численность военнослужащих и будет утверждена. Пересмотр планов вызван изменившимися задачами Вооружённых сил ФРГ в рамках НАТО, европейскими проектами и борьбой с преступлениями в киберсфере. Сейчас в бундесвере насчитывается 20% незанятых офицерских вакансий.

Ранее глава Минобороны Германии рассказала, зачем нужна единая армия Евросоюза.