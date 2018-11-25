Саммит ЕС утвердил соглашение о выходе Британии из Евросоюза

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Саммит ЕС утвердил соглашение о выходе Британии из Евросоюза

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Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Это стало результатом длительных переговоров, в том числе с Испанией, у которой были вопросы по Гибралтару.

Лидеры 27 стран на саммите утвердили соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

— 27 стран ЕС одобрили соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Великобритании, — написал он в "Твиттере".

Участники саммита кроме соглашения о Брексите утвердили политическую декларацию, которая определяет дальнейшие отношения Евросоюза и Великобритании.

Напомним, сегодняшний саммит стал возможным после того, как Испания и Евросоюз накануне пришли к соглашению по поводу Гибралтара. Мадрид снял наложенное ранее на Брексит вето.

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