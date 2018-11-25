В ЛДПР предложили привлекать подростков к уголовной ответственности с 12 лет

Жириновский сообщил о намерении в очередной раз выступить с данной инициативой из-за учащения случаев проявления детской жестокости.

Партия ЛДПР собирается выступить с предложением привлекать российских подростков к уголовной ответственности с 12-летнего возраста. Об этом заявил лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

— ЛДПР выйдет с предложением понизить возраст привлечения к уголовной ответственности по тяжким статьям с 14 до 12 лет ... Давайте не дожидаться каких-то кровавых событий, а изменим Уголовный кодекс уже сейчас, — цитирует Жириновского его пресс-служба.

Он напомнил, что либерал-демократы неоднократно это предлагали, но к ним прислушиваются слишком поздно — "когда происходит что-то чудовищное и непоправимое". ЛДПР собралась в очередной раз выступить с данной инициативой из-за учащения случаев проявления подростковой жестокости. При этом возраст хулиганов неуклонно снижается. Как отметили в пресс-службе, подростки, зная закон, уверены в своей безнаказанности и порой идут на самые жестокие преступления, вплоть до убийств.

— Таких отморозков — единицы, но они способны испортить жизнь в школе, во дворе, в общественных местах, — заключили в ЛДПР.

Ранее Лайф писал, что в Свердловской области школьник застрелил сверстника из охотничьего ружья из-за шутки.