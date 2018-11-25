На Украине вступили в силу законы о ввозе автомобилей с "евробляхами"

Они были приняты под давлением протестующих владельцев машин с европейскими госномерами.

На Украине вступили в силу законы, легализующие право ввозить автомобили с европейскими номерами, которые там называют также "евробляхами". Об этом сообщает правительственная газета "Голос Украины", где и были опубликованы изменения.

— Начиная с 25 ноября граждане Украины имеют право временно ввозить транспортное средство, зарегистрированное за пределами страны, сроком до одного года и при условии уплаты всех необходимых таможенных платежей, — отметили в Госфискальной службе.

Размер акциза для каждого автомобиля будет определяться по формуле. Она предусматривает умножение базового коэффициента на коэффициент двигателя, а также на коэффициент года выпуска транспортного средства.

Законы были приняты давлением протестующих владельцев автомобилей с еврономерами. Протесты прошли 20–21 ноября по всей Украине, демонстранты перекрыли дороги в городах.

По неофициальным данным, на Украине сейчас уже примерно два миллиона машин с европейскими номерами. Это связано с возможностью недорого купить подержанную машину в Евросоюзе.