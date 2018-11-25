Мэй не нашла повода грустить из-за Брексита

Она отметила, что этот шаг является выбором британского народа. Причём Лондон также добился выгодных условий.

Британский премьер Тереза Мэй заявила, что не испытывает грусти из-за выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.

На брифинге Мэй спросили, разделяет ли она чувства канцлера Германии Ангелы Меркель, которая сказала, что ей грустно из-за того, что Британия покидает ЕС.

— Нет, я не разделяю этой грусти, однако понимаю тех, кто, напротив, разделяет её, — ответила Мэй.

Она добавила, что этот шаг является выбором британского народа. Страна вновь будет контролировать свои границы, сельское хозяйство и другие сферы. Мэй считает, что Лондон добился выгодных условий Брексита.

Напомним, ожидается, что Британия выйдет из ЕС к концу марта 2019 года. Лондон и Брюссель уже согласовали проект документа об условиях Брексита. Теперь его рассмотрит британский парламент, после чего пройдут итоговые слушания.