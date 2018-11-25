Минобороны РФ уличило боевиков в подготовке новой химатаки в Сирии

Террористы готовились к повторному применению в Сирии боеприпасов с отравляющими веществами. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, российская разведка нашла в демилитаризованной зоне провинции Идлиб огневые средства, из которых боевики обстреляли жилые районы Алеппо боеприпасами с хлором. Конашенков добавил, что разведчики выявили признаки подготовки к повторному применению химоружия.
Ранее сообщалось, что самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, из которых вечером 24 ноября вёлся обстрел мирного населения Алеппо. Все цели были уничтожены.
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