ВКС России нанесли удары по позициям боевиков, обстрелявших Алеппо хлором

В Минобороны РФ подчеркнули, что уничтожены все объекты, из которых по мирным жителям выпустили снаряды с отравляющими веществами.

Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, обстрелявших жилые районы сирийского города Алеппо боеприпасами с хлором. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что были уничтожены все объекты, из которых вечером 24 ноября вёлся обстрел мирного населения города Алеппо химическими снарядами.

— О нанесении ударов турецкая сторона была предупреждена заранее по "горячей линии связи", — пояснил представитель военного ведомства.

Напомним, вечером 24 ноября боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с хлором. После атаки в больницы с симптомами отравления обратилось более 100 пострадавших. В МИД Сирии заявили, что террористы смогли осуществить химатаку на Алеппо по вине некоторых стран.