ВКС России нанесли удары по позициям боевиков, обстрелявших Алеппо хлором

Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, обстрелявших жилые районы сирийского города Алеппо боеприпасами с хлором. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что были уничтожены все объекты, из которых вечером 24 ноября вёлся обстрел мирного населения города Алеппо химическими снарядами.
— О нанесении ударов турецкая сторона была предупреждена заранее по "горячей линии связи", — пояснил представитель военного ведомства.
Напомним, вечером 24 ноября боевики обстреляли жилые районы Алеппо снарядами с хлором. После атаки в больницы с симптомами отравления обратилось более 100 пострадавших. В МИД Сирии заявили, что террористы смогли осуществить химатаку на Алеппо по вине некоторых стран.
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