Владельцы машин с "евробляхами" перекрывают КПП на украинско-польской границе

Участники акций настаивают на разъяснении своих действий в соответствии с новыми законами.

Владельцы машин, зарегистрированных в странах Европы, начали перекрывать пункты пропуска на украинско-польской границе во Львовской и Волынской областях. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в "Фейсбуке".

— Люди на границах перекрывают такие пропускные пункты как "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг" и сейчас перекроют ещё "Ягодин", — написал он.

На некоторых КПП недовольные "евробляхеры" — водители автомобилей с еврономерами — жгут шины. По словам Зинкевича, украинцы хотят объяснений, что им теперь делать с машинами согласно вступившему сегодня, 25 ноября, в силу закону.

Напомним, Киев легализовал автомобили с европейскими номерами, ввезёнными в страну с нарушением таможенного законодательства. Теперь определяется базовая ставка акциза на "евробляхи". Также введён стимулирующий механизм для владельцев, которые желают растаможить автомобили с понижающим коэффициентом в первые месяцы действия нового закона.