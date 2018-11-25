Абэ заявил о твёрдом намерении подписать мирный договор между Японией и Россией

Премьер-министр Японии отметил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ твёрдо намерен заключить мирный договор с РФ и не перекладывать этот вопрос на плечи следующих поколений. Об этом он заявил в интервью первому замгендиректора ТАСС Михаилу Гусману.

— С президентом Путиным мы встречались уже 23 раза, — сказал Абэ. — И я всегда чувствую, что с ним можно поговорить по душам, обсуждать любые вопросы, включая самые сложные и самые важные, например заключение мирного договора.

Говоря о недавней встрече с российским лидером в Сингапуре, японский премьер отметил, что у них была очень плодотворная дискуссия, в ходе которой стороны один на один (только с переводчиками) обсудили широкий круг вопросов, в том числе о заключении мирного договора.

— Мы оба полностью разделяем твёрдую решимость, опираясь на возросшее между нами доверие, разрешить территориальную проблему [...] и не перекладывать её на плечи следующих поколений, — сказал Абэ, добавив, что он с Путиным хочет поставить точку в проблеме, которая не была разрешена за все 70 лет.

При этом премьер Японии отметил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс.

Как писал Лайф, ранее в МИД РФ оценили ситуацию по мирному договору с Японией.