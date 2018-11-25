В Средиземное море вошла ударная группа десантных кораблей США

На борту судов размещён экспедиционный батальон морской пехоты в составе двух тысяч военных.

В акваторию Средиземного моря вошла ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США. Как следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов, речь идёт трёх судах — универсальном десантном корабле "Иводзими", десантно-вертолётном корабле-доке "Нью-Йорк" и десантном корабле-доке "Ганстон Холл".

Отмечается, что корабли прошли Гибралтар поздно вечером 24 ноября. Сейчас они направляются на восток вдоль побережья Алжира. На борту судов размещён экспедиционный батальон морской пехоты в составе двух тысяч военных.

Корабли группы участвовали в крупнейших со времён окончания холодной войны учениях НАТО Trident Juncture 2018, проходивших в Норвегии и районах Северной Атлантики с 25 октября по 7 ноября.

Во время тех учений норвежский фрегат затонул после столкновения с сухогрузом.