Кудрин заявил о рекордах "Роскосмоса" в финансовых нарушениях

По словам экономиста, у компании много простаивающих и недостроенных объектов, которые стоили больших денег.

"Роскосмос" стал рекордсменом по нарушениям в сфере финансов. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

— Неправильно проводятся процедуры закупок, завышены цены, и цены космические, — сказал Кудрин.

По его словам, у "Роскосмоса" много простаивающих и недостроенных объектов, которые стоили больших денег. Глава Счётной палаты добавил, что у компании утрачено несколько миллиардов, то есть, как он предполагает, сворованы, в настоящее время идут расследования.

— То есть "Роскосмос" попал в рекордсмены по масштабу таких нарушений, — заявил Кудрин.

Экономист рассказал, что в компании планировали создать карту российской науки, содержащую информацию обо всех научных достижениях, работах и учёных. Но она не работала, данные не загружались, а через несколько месяцев не стало и самой карты.

Ранее Кудрин дал россиянам советы по хранению сбережений.