Кудрин дал прогноз на курс рубля в 2019 году

И рассказал о возможных изменениях в стоимости нефтяных котировок в ближайшем будущем.

Руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин считает, что в будущем не стоит ожидать серьёзных изменений курса рубля, если на Россию не наложат новые санкции. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-1".

— Если санкции не будут сильными, я надеюсь, тогда и рубль останется в пределах той волатильности, которую мы наблюдали последние два года, — сказал он.

Высказываясь относительно цен на нефть, он подчеркнул, что пока не ожидается каких-либо серьёзных изменений на рынке, и предположил, что стоимость горючего будет оставаться на стабильном уровне.

— И мировые агентства, и российские министерства, и Центральный банк, — мы планируем, что цена на нефть всё-таки будет пока сохраняться. Мы немножко разные в позициях, но я думаю, что выше 60 долларов цена на нефть будет, — заявил он.

Кудрин добавил, что в прошлом опыте "падения цен на нефть всегда были непредсказуемыми".

В этом же интервью глава ведомства предупредил, что в будущем, несмотря на стабильность нефтяных цен, возможно подорожание бензина в России из-за повышения акцизов.