Директор Театра имени Вахтангова рассказал о состоянии здоровья Этуша

Об изъятии из репертуара спектакля "Бенефис" с участием 96-летнего актёра речи не идёт.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что после отмены спектакля проведал народного артиста СССР Владимира Этуша. Он здоров, но у него сильная слабость.

— Я заезжал к Владимиру Абрамовичу, был у него дома, пил с ним чай. Он очень переживает, что вынужден был отменить спектакль, — рассказал Крок РИА "Новости".

В беседе с корреспондентом ТАСС он уточнил, что об изъятии из репертуара спектакля "Бенефис" с участием 96-летнего Этуша речи не идёт.

— Конечно, можно было бы отменить этот спектакль, из репертуара его изъять, обездолив не только зрителей, но и самого Этуша, потому что для него выход на сцену — это продление жизни, — отметил директор театра.

Напомним, ранее в Театре им. Вахтангова отменили спектакль "Бенефис" с народным артистом СССР Владимиром Этушем в связи с состоянием здоровья актёра. Вместо постановки прошёл творческий вечер Евгения Князева и Ольги Тумайкиной.