Порошенко созвал военный кабинет из-за событий на Азове

Из-за "чрезвычайной ситуации в Азовском море" президент Украины Пётр Порошенко созвал экстренное совещание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны. Об этом в "Твиттере" сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Кроме того, пресс-секретарь МИД Украины Марианна Беца заявила, что Украина подаёт заявку на созыв заседания Совбеза ООН.

Напомним, ранее ФСБ обнародовала видео погони за тремя судами ВМС Украины, которые утром 25 ноября пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. После вторжения украинских военных кораблей в водное пространство России по тревоге были подняты штурмовики Су-25 и задействован флот.