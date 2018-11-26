Порошенко заявил, что вот-вот сбудется "тысячелетняя мечта" украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя возможное предоставление УПЦ автокефалии, заявил, что "осуществляется мечта, которой тысяча лет".

Ми з вами напередодні історичних змін в українському духовному просторі. Здійснюється мрія,якій тисяча років. Мрія про автокефальну Помісну Православну Церкву,про новий розквіт Київської духовної традиції, започаткованої Хрещенням Київської Русі-України Князем Володимиром Великим — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 ноября 2018 г.

— Осуществляется мечта, которой тысяча лет. Мечта об автокефальной поместной православной церкви, о новом расцвете киевской духовной традиции, начатой крещением Киевской Руси — Украины князем Владимиром Великим, — говорится в сообщении.

По словам украинского лидера, независимость киевской церкви от Московского патриархата — это не что иное, как "гарантия духовной свободы" для жителей страны.

При этом ранее Пётр Порошенко выступил с заявлениями о том, что все юридические вопросы в предоставлении автокефалии для УПЦ будут улажены в ближайшее время.