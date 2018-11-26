Порошенко заявил, что вот-вот сбудется "тысячелетняя мечта" украинцев

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Порошенко заявил, что вот-вот сбудется "тысячелетняя мечта" украинцев

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Пётр Порошенко. Фото: ©РИА Новости/Михаил Маркив

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя возможное предоставление УПЦ автокефалии, заявил, что "осуществляется мечта, которой тысяча лет".

— Осуществляется мечта, которой тысяча лет. Мечта об автокефальной поместной православной церкви, о новом расцвете киевской духовной традиции, начатой крещением Киевской Руси — Украины князем Владимиром Великим, — говорится в сообщении.

По словам украинского лидера, независимость киевской церкви от Московского патриархата — это не что иное, как "гарантия духовной свободы" для жителей страны.

При этом ранее Пётр Порошенко выступил с заявлениями о том, что все юридические вопросы в предоставлении автокефалии для УПЦ будут улажены в ближайшее время.

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