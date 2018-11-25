СМИ: Украинские военные начали массированный обстрел жилых районов ДНР

Тяжёлая артиллерия и другие виды вооружения применила украинская армия против жилых районов самопровозглашённой Донецкой Народной Республики, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на своего корреспондента, который находится на месте событий.

По сведениям издания, обстрел ведётся уже не менее получаса.

Днём ранее украинские военные рассказали о зачистке населённого пункта Рассадки, расположенного в "серой зоне" вдоль линии соприкосновения сил в Донбассе.