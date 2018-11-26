СМИ: В центре Киева сгорел автомобиль с российскими дипномерами

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СМИ: В центре Киева сгорел автомобиль с российскими дипномерами

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Фото: © Twitter/The Atlantic

Недалеко от здания Посольства РФ в Киеве сгорел автомобиль с российскими дипломатическими номерами. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Пожарным сообщили о возгорании около 3:00 мск. В результате никто не пострадал. СМИ отмечает, что причиной происшествия мог стать поджог.

Напомним, ранее несколько десятков человек устроили протест у Посольства РФ в Киеве, здание забросали дымовыми шашками и файерами, на ограде разместили десятки бумажных корабликов.

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