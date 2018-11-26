Посольство РФ в Киеве забросали дымовыми шашками и файерами

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Посольство РФ в Киеве забросали дымовыми шашками и файерами

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Обстановка у здания Посольства РФ в Киеве. Фото: © РИА Новости

Посольство России в Киеве забросали дымовыми шашками и файерами, здание окутали клубы дыма. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

По данным СМИ, люди собрались здесь после инцидента в Азовском море. Протестующие пытались поджечь шины, но их остановили правоохранители. Также на ограде перед зданием украинцы разместили десятки бумажных корабликов.

Сейчас, по данным телеканала, ситуация у Посольства РФ спокойная, но на месте остаются десятки человек.

Напомним, утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. На Украине поздним вечером СНБО предложил ввести военное положение на 60 дней. Окончательно это решение должна утвердить Верховная рада 26 ноября.

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