Посольство РФ в Киеве забросали дымовыми шашками и файерами

Посольство России в Киеве забросали дымовыми шашками и файерами, здание окутали клубы дыма. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

По данным СМИ, люди собрались здесь после инцидента в Азовском море. Протестующие пытались поджечь шины, но их остановили правоохранители. Также на ограде перед зданием украинцы разместили десятки бумажных корабликов.

Сейчас, по данным телеканала, ситуация у Посольства РФ спокойная, но на месте остаются десятки человек.

Напомним, утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. На Украине поздним вечером СНБО предложил ввести военное положение на 60 дней. Окончательно это решение должна утвердить Верховная рада 26 ноября.