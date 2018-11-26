Путин намерен спросить Трампа о ситуации вокруг ДРСМД

Беседа должна состояться на полях саммита G20 в Аргентине, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря.

Президент России Владимир Путин на встрече с американским коллегой в Аргентине задаст Дональду Трампу вопрос о ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД). Об этом журналистов проинформировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

— В Аргентине будут обсуждаться и другие вопросы, но по части контроля над вооружениями этот вопрос — главный. Я думаю, он будет задан американскому лидеру нашим президентом, — заявил он.

Рябков напомнил, что США долгое время безосновательно обвиняли Россию в нарушении соглашения, заявляя, что Москва провела испытания типа ракет, не подпадающего под ДРСМД. Никаких доказательств при этом не приводилось.

— Мы свои вооружения прекрасно знаем, как знаем и то, что среди них нет тех, которые противоречат нашим обязательствам по договору. Продолжаем настаивать на этом и сейчас, — указал дипломат.

Напомним, что 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД. Кроме того, американский лидер обвинил Москву в нарушении договора и сообщил, что Штаты будут наращивать ядерный потенциал. Российская сторона эти обвинения отвергла и назвала недопустимым отсутствие диалога по вооружениям между РФ и США.