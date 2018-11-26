Меркель и Порошенко обсудили ситуацию с ВМС Украины в Керченском проливе

В Киеве заявили, что канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонные переговоры с лидером Украины Петром Порошенко. Утверждается, что они обсудили инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе и их провокацию.

— Ангела Меркель выразила обеспокоенность и сообщила, что будет делать всё для деэскалации, — пишет пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в "Фейсбуке".

Он также утверждает, что Берлин и Киев договорились продолжить консультироваться для разрешения этого инцидента.

Россия обвинила Украину в провокации после того, как три корабля ВМС Незалежной незаконно нарушили границу и направились к Керченскому проливу. Три украинских судна задержаны и пришвартованы в порту Керчи. В Незалежной между тем решили, что это повод для введения военного положения. Указ о нём подписал Пётр Порошенко, теперь его должна утвердить Верховная рада.