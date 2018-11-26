Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Документ вступит в силу сразу после того, как его одобрит Верховная рада. Военное положение вводится сроком до 25 января 2019 года.

Украинский президент Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения на территории Незалежной. Текст документа опубликован на официальном сайте политика. Военное положение будет действовать с 26 ноября 2018 года до 25 января 2019 года.

Таким образом, Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Сам документ состоит из 12 пунктов, один из которых засекречен.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введение военного положения на Украине", — сказано в документе.

Указ вступит в силу сразу после того, как его одобрит Верховная рада, — именно такую процедуру предусматривает украинское законодательство. Голосование состоится уже сегодня в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что о военном положении в Киеве заговорили после инцидента вблизи Керченского пролива. Утром 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России. После вторжения по тревоге были подняты российские штурмовики Су-25 и задействован флот. Действия Киева были расценены как провокация.