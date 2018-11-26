Украинских моряков привлекут к уголовной ответственности после нарушения границы

Моряки ВМС Украины, задержанные после нарушения тремя украинскими кораблями границы РФ в Керченском проливе, понесут уголовную ответственность за нарушение госграницы, сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире канала "Россия 24".

— Украинским морякам сейчас ничего не угрожает, кроме уголовной ответственности по нашему законодательству за нарушение госграницы. Да, они будут нести согласно закону ответственность. С ними работают. Трое раненых, никто в критическом состоянии не находится, — отметил Аксёнов.

Ранее в ФСБ сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы".

Напомним, утром 25 ноября три судна украинских ВМС пересекли границу России. Действия Украины расценены как провокация.