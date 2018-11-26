Порошенко предложил ввести на Украине военное положение на 30 дней

Президент Украины Пётр Порошенко предложил ввести военное положение в стране сроком на 30 дней. По его словам, это связано с тем, чтобы оно не накладывалось на начало президентской кампании. Об этом сообщает Страна.ua.

По словам украинского лидера, военное положение вводится на всей территории Незалежной с 9:00 утра среды, 28 ноября.

— Согласно решению СНБО ... как президент и Верховный главнокомандующий ВСУ выполнил свой конституционный долг и несколько часов назад ввёл военное положение на территории Украины с 9:00 утра 28 ноября, — сообщил он.

Напомним, о военном положении на Украине заговорили после инцидента вблизи Керченского пролива, где 25 ноября три судна ВМС Украины пересекли границу России. Действия Незалежной были расценены Россией как провокация.

Стоит отметить, что Верховная рада Украины, собравшаяся сегодня на вечернее заседание для утверждения указа Порошенко о введении военного положения, не может приступить к работе, так как трибуну спикера блокируют представители нескольких радикальных партий.