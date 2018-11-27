"Мне это не понравилось". Трамп прокомментировал инцидент в Керченском проливе

Глава Белого дома выразил мнение, что ситуацию можно урегулировать, и заявил, что Вашингтон "будет работать над этим".

Президент США Дональд Трамп наконец высказался по поводу событий в Керченском проливе, пишет CNN.

— Мне это не понравилось… Мы будем работать над этим, мы работаем с европейцами над этим, — заявил он, отвечая на вопросы журналистов.

При этом глава Белого дома отметил, что конфликт, по его мнению, можно урегулировать.

Как ранее сообщал Лайф, корабли ВМС Украины "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" нарушили границу России и направились к Керченскому проливу. Моряков вскоре задержали, трое из них пострадали. В ФСБ сообщили о возбуждении уголовного дела.