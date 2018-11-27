Футболист "Спартака" Зобнин успешно перенёс операцию на колене

Полузащитник московского "Спартака" Роман Зобнин был успешно прооперирован в Риме.

Как рассказал "Спорт-экспрессу" руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов, Зобнину была "проведена частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава".

Отмечается, что операция прошла успешно и уже спустя месяц хавбек может вернуться в строй.

При этом сам футболист в "Инстаграме" поблагодарил фанатов за поддержку.

— Всем спасибо за поддержку! Через месяц буду как новенький, — написал он.

В нынешнем сезоне Зобнин провёл за красно-белых 20 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.