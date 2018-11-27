Около 80% россиян поддержали увеличение возраста продажи алкоголя

Более половины опрошенных лично наблюдали снижение работоспособности из-за крепких напитков.

78% процентов россиян поддерживают увеличение возраста продажи алкогольных напитков с 18 до 21 года. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

— Большинство россиян по-прежнему положительно относятся к идее увеличить возраст для продажи алкоголя с 18 до 21 года. В поддержку данного предложения сегодня высказываются 78% наших сограждан, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в 2013 году аналогично высказывались 76% опрошенных. При этом 21% отметил, что скорее бы не одобрил эту инициативу.

Респонденты также подчеркнули, что часто сталкиваются с негативными последствиями употребления горячительных напитков. 54% опрошенных рассказали о снижении работоспособности из-за употребления алкоголя, 20% сталкивались с несчастными случаями на производстве. Сразу 38% становились свидетелями ДТП с участием нетрезвых водителей, а 33% респондентов лично видели другие правонарушения, совершённые под воздействием алкоголя.

Отмечается, что 29% опрошенных знакомы с ситуациями, когда дети оставались без попечения родителей из-за алкоголизма, 27% лично сталкивались с жестоким обращением по этой же причине. Около половины респондентов сталкивались со случаями летальных исходов из-за алкоголизма (46%), случаи отравления некачественным алкоголем знают 28% опрошенных.

Напомним, что ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова не исключила возможного повышения возраста продажи алкогольных напитков с 18 до 20 лет.