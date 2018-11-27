Сбербанк прокомментировал сообщения о блокировке карт за необоснованные переводы

Финансовой организации ничего не известно о массовых блокировках карт, но к клиенту могут обратиться за подтверждением, в случае если операция вызывает сомнения.

Сбербанк блокирует операции по карте только в случае угрозы мошенничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Таким образом в Сбербанке прокомментировали сообщения СМИ, где говорилось о том, что несколько российских банков начали требовать предоставление документов, которые подтверждают обоснованность денежных переводов. Сообщалось, что речь идёт о переводах между физлицами на сумму не более 1000 рублей.

— Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества, — говорится в сообщении.

Там добавили, что к клиенту могут обратиться за подтверждением, в случае если операция вызывает сомнения. Кроме того, банк должен выполнять требования российского законодательства по противодействию отмыванию денег.