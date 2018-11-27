Саудовского принца требуют арестовать на саммите G20 из-за убийства Хашогджи

В аргентинском суде отметили, что будет "очень непросто" удовлетворить просьбу правозащитников.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала судью из Аргентины принять меры в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогджи. Об этом информирует Clarin.

По данным издания, Ариэлю Лихо поступила просьба арестовать принца в случае прибытия его в Аргентину для участия в саммите G20. Судья направил прошение госпрокурору Рамиро Гонзалезу. Тот должен решить, находится ли расследование смерти Хашогджи в юрисдикции властей Аргентины.

Отмечается, что, поскольку преступление произошло в другом государстве и не подходит под классификацию "Преступления против человечества", суду будет "очень непросто" удовлетворить просьбу правозащитников.

В понедельник, 26 ноября, Турция провела обыск в двух виллах на северо-западе страны. По данным Anadolu, полицейские изучали колодец.

Напомним, обозреватель The Washington Post, журналист саудовского происхождения Джамаль Хашогджи пропал в Стамбуле, после того как вошёл в здание саудовского консульства. Позже стало известно, что его убили и расчленили. Тело журналиста нашли в колодце на территории резиденции саудовского генконсула.