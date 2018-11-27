Ещё поработаю. Лещенко заявил, что не собирается покидать сцену

Выступая на вручении госнаграды он выразил надежду, что "провидение, Господь Бог" и слушатели дадут ему возможность продолжать выступать на сцене.

Народный артист РСФСР, певец Лев Лещенко заявил, что не намерен покидать сцену и надеется ещё поработать на эстраде.

— Хочу сказать, что ещё бы поработал немножко и поработаю, наверное, уходить не собираюсь. Надеюсь, что провидение, Господь Бог и вы дадите мне такую возможность, то мы ещё очень много-много сделаем для России, — сказал Лещенко на вручении ордена "За заслуги перед Отечеством".

Певец отметил, что за свою творческую карьеру он записал около тысячи песен, многие из которых "вписались в летопись нашего времени". Как полагает Лещенко, именно это помогает ему поверить в то, что он всё "делал правильно".

Напомним, сегодня, 27 ноября, деятели искусства, науки и культуры получили из рук президента России ордена "За заслуги перед Отечеством". Среди получивших госнаграды Лев Лещенко, актриса Инна Чурикова и главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.