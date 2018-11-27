H&M закрывает бренд Cheap Monday из-за падения продаж

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H&M закрывает бренд Cheap Monday из-за падения продаж

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Фото: © AP Photo/Francois Mori

Процесс затронет 80 сотрудников компании, им помогут с дальнейшим трудоустройством.

Крупный шведский ретейлер одежды H&M закрывает один из своих брендов Cheap Monday из-за негативных финансовых показателей. Об этом говорится на сайте компании.

Ликвидация бренда начинается немедленно и завершится к 30 июня 2019 года. Процесс затронет 80 сотрудников компании, но, как заверили в H&M, им помогут с дальнейшим трудоустройством.

Cheap Monday был основан в 2004 году. Он имеет лишь один магазин — в Лондоне, но бренд доставляет одежду ещё в 17 стран Европы.

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