Ударил ногой в голову. В Подмосковье тренер наказал ребёнка за ошибку

Родители не стали писать заявление на тренера, поверив, что тренер уволится, но своё обещание он не сдержал, и теперь в ситуации разбирается Следственный комитет России.

Тренер одной из спортивных школ подмосковного города Наро-Фоминска ударил ученика ногой в голову за ошибку. Видеоролик, снятый очевидцами, опубликован на YouTube.

По завершению спарринга один из спортсменов по ошибке направился в чужой угол. После инцидента ребёнка отвезли в больницу. Подросток отделался синяком, но школьника спас шлем, а так он мог получить серьёзную травму.

Родители, как отмечается, не стали писать заявление в полицию, так как поверили, что тренер уволится, но своё обещание он не сдержал.

Теперь, как сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК России по Московской области, по данному факту начата проверка.