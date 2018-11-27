Два человека пострадали при пожаре на ледоколе в Петербурге

В результате пожара на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге пострадало два человека. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
— Пострадали двое рабочих, у обоих ожоги различной степени тяжести, — отметил собеседник агентства.
В МЧС данный факт подтвердили. Добавим, что площадь пожара составляет 300 кв. м.
Ранее Лайф сообщал, что на строящемся дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" на территории кораблестроительного завода "Адмиралтейские верфи" в Петербурге произошёл пожар.
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