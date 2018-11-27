Китай пригрозил жёстко ответить США на повышение пошлин

В Пекине напомнили Трампу, что ещё недавно он и Си Цзиньпин обещали диалог на основе взаимного доверия.

Китай не оставит без ответа решение президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. Его слова приводит ТАСС.

— Китай заинтересован в том, чтобы подобные трения были урегулированы путём переговоров на равноправной основе. В то же время мы способны жёстко отстаивать свои законные права, — подчеркнул Шуан.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также напомнил, что лидеры двух стран договорились учитывать взаимные интересы.

Как ранее сообщал Лайф, глава Белого дома заявил, что вряд ли отменит запланированное в январе повышение пошлин на ряд китайских товаров. Напомним, США собираются увеличить их на 10–25%.

Стоит отметить, что лидеры США и Китая планируют встретиться на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, который пройдёт с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.