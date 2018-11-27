Археологи нашли в Египте восемь загадочных мумий в двойных саркофагах

Сообщается, что захоронения, которым как минимум две с половиной тысячи лет, на редкость хорошо сохранились.

В окрестностях Каира найдены восемь неразграбленных гробниц, сообщает египетское Министерство по делам древностей.

По данным ведомства, речь идёт об известняковых саркофагах, причём в каждом из них ещё один — деревянный, раскрашенный в разные цвета. И внутри всего этого — хорошо сохранившиеся мумии.

Кому принадлежали захоронения, пока не ясно. Учёные предполагают, что находки относятся к поздним периодам древнеегипетской истории.

Исследователи больше всего заинтересовались росписями на деревянных саркофагах с изображениями богини Нут и мифических сцен из загробной жизни.

Отмечается, что саркофаги лежали на территории некрополя фараонов эпохи Древнего и Среднего царств. Раскопки в этих местах начались в августе 2018 года.

С тех пор там нашли несколько пирамид, в том числе "ломаную" пирамиду Снофру, которую датируют серединой третьего тысячелетия до нашей эры.

Как сообщал Лайф, ранее в Египте нашли гробницу, которой около трёх тысяч лет.