Российский молодёжный симфонический оркестр дебютировал в Москве

С музыкантами в качестве солиста выступил пианист Денис Мацуев, среди почётных гостей были вице-премьер Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский.

Российский молодёжный симфонический оркестр дал свой первый публичный концерт в Концертном зале имени Чайковского в Москве, пишет ТАСС.

Сообщается, что перед началом выступления помощник президента России Андрей Белоусов зачитал приветствие от Владимира Путина. Глава государства выразил уверенность, что Российский молодёжный симфонический оркестр внесёт значимый вклад в развитие отечественной культуры.

Вместе с музыкантами выступил народный артист России Денис Мацуев, который специально прилетел в Москву ради этого события. Пианист особенно отметил мастерство молодых оркестрантов в исполнении Третьего концерта Рахманинова.

— Для него требуется особое оркестровое чутьё, потому что это очень тонкий и в то же время очень масштабный аккомпанемент. И ребята почувствовали эту рахманиновскую жилку, рахманиновские атмосферу, широту, звучание, — поделился Мацуев.

На концерте также прозвучали произведения Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера, Шостаковича.

Кроме того, оркестр исполнил рапсодию "Кавалер и барышня", специально написанную для него Александром Чайковским.

За дирижёрский пульт встали Алексей Рубин и Димитрис Ботинис.