Российский молодёжный симфонический оркестр дебютировал в Москве

Российский молодёжный симфонический оркестр дал свой первый публичный концерт в Концертном зале имени Чайковского в Москве, пишет ТАСС.
Сообщается, что перед началом выступления помощник президента России Андрей Белоусов зачитал приветствие от Владимира Путина. Глава государства выразил уверенность, что Российский молодёжный симфонический оркестр внесёт значимый вклад в развитие отечественной культуры.
Вместе с музыкантами выступил народный артист России Денис Мацуев, который специально прилетел в Москву ради этого события. Пианист особенно отметил мастерство молодых оркестрантов в исполнении Третьего концерта Рахманинова.
— Для него требуется особое оркестровое чутьё, потому что это очень тонкий и в то же время очень масштабный аккомпанемент. И ребята почувствовали эту рахманиновскую жилку, рахманиновские атмосферу, широту, звучание, — поделился Мацуев.
На концерте также прозвучали произведения Бетховена, Брамса, Чайковского, Малера, Шостаковича.
Кроме того, оркестр исполнил рапсодию "Кавалер и барышня", специально написанную для него Александром Чайковским.
За дирижёрский пульт встали Алексей Рубин и Димитрис Ботинис.
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