Путин поздравил Молодёжный симфонический оркестр с дебютом

Президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям первого творческого вечера Российского национального Молодёжного симфонического оркестра. Глава государства отметил, что недавно коллектив с большим успехом давал концерты для студентов ведущих вузов страны, а сегодня молодые музыканты играют на сцене знаменитого концертного зала имени П.И. Чайковского.
Путин выразил уверенность, что Молодёжный симфонический оркестр обогатит современную российскую культуру новыми талантами.
— Уверен, что деятельность Молодёжного симфонического оркестра и создаваемой при нём Симфонической академии станет значимым вкладом в развитие отечественной культуры. Обогатит её новыми талантами — такими же яркими, как участники сегодняшнего концерта, — приводит слова президента сайт Кремля.
Российский лидер также пожелал успехов этой инициативе и всем её вдохновителям.
Напомним, что российский национальный Молодёжный симфонический оркестр был создан в этом году при поддержке Фонда президентских грантов и Минкульта. Программа поможет подготовить резерв для оркестров страны.
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