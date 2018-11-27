Путин поздравил Молодёжный симфонический оркестр с дебютом

Сегодня музыканты дают своё первое публичное выступление на сцене знаменитого концертного зала имени П.И. Чайковского.

Президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям первого творческого вечера Российского национального Молодёжного симфонического оркестра. Глава государства отметил, что недавно коллектив с большим успехом давал концерты для студентов ведущих вузов страны, а сегодня молодые музыканты играют на сцене знаменитого концертного зала имени П.И. Чайковского.

Путин выразил уверенность, что Молодёжный симфонический оркестр обогатит современную российскую культуру новыми талантами.

— Уверен, что деятельность Молодёжного симфонического оркестра и создаваемой при нём Симфонической академии станет значимым вкладом в развитие отечественной культуры. Обогатит её новыми талантами — такими же яркими, как участники сегодняшнего концерта, — приводит слова президента сайт Кремля.

Российский лидер также пожелал успехов этой инициативе и всем её вдохновителям.

Напомним, что российский национальный Молодёжный симфонический оркестр был создан в этом году при поддержке Фонда президентских грантов и Минкульта. Программа поможет подготовить резерв для оркестров страны.