Защита арестованной в США Бутиной потребовала перевести её из одиночной камеры

Россиянку посадили в "одиночку" за то, что она дала сокамернице телефон своего адвоката.

Защита Марии Бутиной, которую в США обвиняют в шпионаже, обратилась в суд с ходатайством о переводе арестованной из одиночной камеры. Об этом говорится в судебных документах.

Сообщается, что россиянку изолировали от остальных заключённых 21 ноября после того, как она сообщила сокамернице номер телефона своего адвоката. При этом ей не предъявляли обвинений в каких-либо формальных нарушениях.

В ходатайстве приводятся высказывания представителей Министерства юстиции США, которые заявляли, что подобные меры должны быть "редкими, справедливыми, с разумными ограничениями" и не могут стать "решением по умолчанию".

— Эти заключённые закрыты внутри клетки из стали размером с парковочное место, лишены сколько-нибудь значительных контактов с людьми и не имеют никаких аудиовизуальных ощущений на протяжении 22 часов в сутки — и так каждый день, без обозримой даты освобождения, — подчеркнула защита.

Стоит отметить, что Марию Бутину уже не впервые поместили в США в одиночную камеру. В прошлый раз она провела там 67 дней.

Как ранее писал Лайф, недавно россиянка начала учить сокамерников алгебре и йоге, а сама стала осваивать итальянский язык.

Напомним, россиянку Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле 2018 года. Её обвиняют в "работе на иностранное правительство" на территории США.