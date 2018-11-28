В Якутии назвали песни Элджея опасной пропагандой

Тексты песен рэпера Элджея антиобщественны и разрушают нравственность. Об этом заявили в Министерстве физической культуры и спорта Якутии.

— Подобная никем не контролируемая открытая и свободная пропаганда противоречащей здоровому образу жизни, особенно среди детей и молодёжи, может привести к непоправимому удару по моральным и нравственным ценностям современного общества, — говорится в сообщении на сайте министерства.

Ранее Лайф писал об отмене концерта рэпера в Якутске. По некоторым данным, одной из причин стали поступающие Элджею угрозы.