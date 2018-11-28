Клаустрофобия. У Бутиной в одиночной камере резко ухудшилось состояние здоровья

В американской тюрьме до сих пор не объяснили, зачем держат россиянку в изоляции по 22 часа в сутки.

В Посольстве России в Вашингтоне обеспокоены состоянием арестованной в США Марии Бутиной.

— Изоляция в течение 22 часов в сутки уже спровоцировала ухудшение её здоровья. У Марии участились приступы клаустрофобии, — написали в "Фейсбуке" представители дипмиссии.

Как ранее писал Лайф, россиянку 21 ноября поместили в одиночную камеру — после того, как она сообщила сокамернице номер телефона своего адвоката. Защита Бутиной подала в суд ходатайство о переводе арестантки на режим общего содержания.

Стоит отметить, что россиянка уже во второй раз попала в "одиночку". Ранее она провела там почти 70 дней.

Напомним, россиянку Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Женщину обвинили в "работе на иностранное правительство".