Клаустрофобия. У Бутиной в одиночной камере резко ухудшилось состояние здоровья

В Посольстве России в Вашингтоне обеспокоены состоянием арестованной в США Марии Бутиной.
— Изоляция в течение 22 часов в сутки уже спровоцировала ухудшение её здоровья. У Марии участились приступы клаустрофобии, — написали в "Фейсбуке" представители дипмиссии.
Как ранее писал Лайф, россиянку 21 ноября поместили в одиночную камеру — после того, как она сообщила сокамернице номер телефона своего адвоката. Защита Бутиной подала в суд ходатайство о переводе арестантки на режим общего содержания.
Стоит отметить, что россиянка уже во второй раз попала в "одиночку". Ранее она провела там почти 70 дней.
Напомним, россиянку Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года. Женщину обвинили в "работе на иностранное правительство".
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