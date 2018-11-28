Ложная тревога. Сообщения о бомбах в московских ТЦ не подтвердились

Сообщения об угрозах взрыва в торговых центрах Москвы оказались ложными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Среди "заминированных" оказались 15 зданий ТЦ, среди которых "Атриум", "Мегаполис", "Капитолий", "Горбушкин двор" и многие другие. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в зданиях торговых центров и не обнаружили там следов взрывчатки.

Как писал ранее Лайф, первые сообщения появились около 11:30 в среду, 28 ноября. Несколько тысяч человек были эвакуированы.