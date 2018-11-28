Ушаков: Разговор Путина и Порошенко не состоялся, несмотря на запрос Киева

При подготовке к подобного рода контактам учитывается целый ряд факторов, в том числе график лидеров и цели разговора.

Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко не состоялся, несмотря на соответствующий запрос Киева. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

— Могу вам сказать, что запрос был, но разговор не состоялся этот, — сказал Ушаков журналистам.

Представитель Кремля пояснил, что при подготовке к подобным контактам оценивается сразу несколько факторов, среди которых — совместимость графиков и анализ целей разговора.

— С учётом этого запрос был, а разговора не было, — заключил Ушаков.

Напомним, Киев запросил разговор с президентом РФ после инцидента в Керченском проливе. Действия украинских кораблей в Чёрном море расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов.