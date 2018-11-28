Путин подписал закон об электронном военном билете

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о введении в стране нового документа воинского учёта — электронного билета. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно закону дополняется перечень сведений о гражданине, которые содержатся в документах воинского учёта. Также туда будут включены биометрические данные.
Электронный военный билет будет содержать в себе фамилию, имя, отчество гражданина, дату и место рождения, место проживания, годность к военной службе и так далее.
Новый документ будет выдаваться по желанию наряду с традиционными военными билетами.
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