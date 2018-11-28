Жгли дымовые шашки. Радикалы попытались захватить торговый центр в Киеве

Радикалы подожгли дымовые шашки внутри торгового центра Ocean Plaza в Киеве. Об этом сообщается на странице ТЦ в "Фейсбуке".
По словам националистов, торговый центр принадлежит российским бизнесменам. Ситуацию пытаются урегулировать служба безопасности "Океан Плазы" и полицейские.
— Сегодня во время акции в ТРЦ были захвачены рабочие места администраторов информационной стойки, что препятствовало нормальной работе ТРЦ, — говорится в сообщении.
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