Врачи ради эксперимента проглотили головы Lego-человечков

Британские учёные провели эксперимент, в рамках которого они проглотили головы от пластмассовых человечков Lego.

Результаты исследования были опубликованы на портале Journal of Pediatrics and Child Health. Шесть педиатров добровольно проглотили детали конструктора, чтобы понять, насколько их попадание в организм безопасно для ребёнка.

Отмечается, что процесс "выхода" пластмассовых голов занял от одного до трёх дней. В ходе эксперимента его участники не испытывали никаких неприятных ощущений, однако один из учёных так и не нашёл свою деталь.

В результате эксперимента врачи доказали безопасность деталей Lego для ребёнка. В то же время исследователи уточнили, что в случае проглатывания более крупных или острых предметов необходимо срочно обращаться за помощью в больницу.

Ранее Лайф писал о гибели годовалой жительницы Австралии. Врачи в местной больнице несколько дней не верили, что девочка проглотила батарейку.