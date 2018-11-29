В Конгресс США внесли законопроект о запрете продления СНВ-3

В Конгресс США внесён законопроект, который ограничивает продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Если документ одобрят, соглашение перестанет действовать после 2021 года.

Об этом сообщил на своём официальном сайте один из авторов инициативы, сенатор Том Коттон. Он заявил, что Соединённые Штаты не должны продлевать действие договора до тех пор, пока не будет "радикально улучшена ошибочная сделка, согласованная администрацией Обамы".

— Этот законопроект препятствует финансированию продления нового договора СНВ до тех пор, пока президент не подтвердит Конгрессу США, что Россия согласилась на контролируемое сокращение своих запасов тактического ядерного оружия и включение своих новых систем в рамки нового договора СНВ, — говорится на портале.

Как ранее писал Лайф, об угрозе разрыва договора о СНВ сообщал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Он считал такое развитие событий вполне вероятным после выхода США из ДРСМД.

Напомним, договор СНВ-3 в 2010 году подписали Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он предусматривал сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.