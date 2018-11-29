Трамп зажёг огни главной рождественской ёлки США у Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп в очередной раз поддержал традицию и вместе с женой зажёг огни на рождественской ёлке, установленной на лужайке за Белым домом. Об этом сообщает Associated Press.
Hit the switch: Trumps light National Christmas Tree https://t.co/6TQh8RQ1XF pic.twitter.com/IUe1aLKy8d— Jeffrey Levin (@jilevin) 28 ноября 2018 г.
Трамп обошёлся лаконичным поздравлением и досчитал до десяти вместе с присутствующими на церемонии гостями, прежде чем на ёлке зажглись огни.
— Желаю всем счастливого Рождества, — сказал президент США, обратившись к присутствующим.
Отмечается, что в США президенты проводят такую церемонию уже 96 лет, начиная с 1923 года.
Ранее первая леди США Меланья Трамп опубликовала видео, показав рождественское убранство Белого дома.
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