"Трезвая Россия" предложила запретить размещение пивных в жилых домах

Глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев рассказал, что письмо с требованием запретить размещать пивные в жилых домах было направлено в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По данным "Трезвой России", последние три года в РФ отмечается рост числа пивных в регионах.

— Масштабы проблемы "пивных и рюмочных заведений шаговой доступности" приобретают катастрофический характер. Так, в некоторых регионах в жилых домах общественными инспекторами зафиксировано наличие от трёх и более подобных питейных пунктов, — приводит РИА "Новости" содержание письма Хамзаева.

Как отмечают эксперты общественного движения, для решения "пивной проблемы" следует вернуть запрет розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в жилых домах, а также закрепить полномочия местных властей на ввод дополнительных ограничений.

В "Трезвой России" также отметили, что с закрытием "пивнушек", размещённых на первых этажах жилых домов, уменьшится криминогенность. Кроме того, общественники уверены, что снизится и уровень смертности, поскольку "в таких питейных заведениях нередко реализуют напитки низкого качества с высоким процентом контрафакта".

Ранее Лайф писал, что благодаря усилиям экспертов по здравоохранению количество магазинов с алкоголем в РФ может уменьшиться в два с половиной раза.