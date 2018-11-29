Стало известно время встречи Путина и Трампа

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Стало известно время встречи Путина и Трампа

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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Как ранее сообщалось, главы России и США встретятся на полях саммита G20 в Аргентине.

Стало известно время встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. По информации источника Лайфа в МИД РФ, главы государств проведут переговоры 1 декабря в 17:30 мск.

Отмечается, что длительность встречи составит около полутора часов.

Напомним, Путин и Трамп встретятся на полях G20 в Аргентине. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что президент РФ проведёт переговоры с главой Белого дома после завтрака с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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