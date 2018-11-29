Украинский подполковник назвал российские ракетные комплексы в Крыму фейком

По его мнению, Россия привыкла "парады устраивать" и только показывать наличие какого-то вооружения.

На Украине замкомандира 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Александр Самарский заявил, что российские береговые ракетные комплексы "Бал" в Крыму — это "фейковая сила".

— Я полагаю, что, скорее всего, это снова очередная, скажем так, демонстрация Российской Федерацией фейковой своей силы, — сказал он в эфире телеканала "Прямой".

По его мнению, Россия в последнее время "привыкла показывать" наличие какого-то вооружения и "парады устраивать".

— Хотя в реальности они уже показали, что, по сути, они могут гораздо меньше, чем рассказывают, — уверен подполковник.

Напомним, в начале прошлого года Самарский стал фигурантом уголовного дела в России. Оно было возбуждено СК РФ по части 1 статьи 356 УК РФ — ("Применение запрещённых средств и методов ведения войны").

У следствия есть данные, что он и другие украинские военные прицельно обстреливали гражданскую инфраструктуру в Донбассе.

Ранее СМИ публиковали видео с ракетными комплексами "Бал" в Крыму неподалёку от Керчи. Они были в составе колонны военной техники.

Лайф ранее рассказывал, зачем Россия продолжает усиливать Крым современным оружием.